Elon Musk promet des Tesla 100% autonomes dès l'été 2023

Elon Musk se trouvait vendredi dernier au Brésil pour mettre en place un partenariat afin de déployer internet via les satellites Starlink dans des régions amazoniennes. Il a pu répondre pour l'occasion aux questions de journalistes locaux. Il a notamment pu parler de Tesla et de l'avenir de l'entreprise : pour Musk, le constructeur de voitures électriques aura des véhicules 100 % autonomes, donc sans personne derrière le volant, d'ici un an.