Tesla doit rappeler près de 54 000 véhicules, la conduite autonome en cause

Aux États-Unis, Tesla doit rappeler quelque 53 822 véhicules de quatre modèles différents : les Model 3 de 2017 à 2022, les Model S de 2016 à 2022, les Model X de 2016 à 2022 et les Model Y de 2020 à 2022. En cause donc, leur fonctionnalité de rolling stop, disponible sur toutes les voitures équipées de la bêta du Full Self Driving (FSD), jugée dangereuse lors de la traversée des all way stop (des intersections à quatre voies possédant chacune un panneau stop) par l'agence nationale de la sécurité des autoroutes. Décidément, cette dernière mène la vie dure à Tesla (et à raison).