Tesla : le jeu vidéo "passager" distrait-il le conducteur ? Les USA ouvrent une enquête

Les autorités américaines vont donc étudier un échantillon de quelque 580 000 Model 3, Model S, Model Y et Model X produits entre 2017 et 2022. Bien que la fonctionnalité incriminée ait avant tout été pensée pour les passagers, la NHTSA estime qu’elle peut « distraire le conducteur et augmenter le risque d’accident ». Le régulateur indique que l’évaluation préliminaire portera sur la distraction potentielle du conducteur quand le Passenger Play est activé avec une voiture qui est en train de rouler. Il étudiera ensuite différents aspects de la fonctionnalité, ce qui inclut plusieurs scénarios et leur fréquence d’utilisation.