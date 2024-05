La suppression de cette fonctionnalité va décevoir certains propriétaires de Tesla

Les modèles de Tesla équipés de Steam utilisaient des processeurs AMD Ryzen, capables de performances comparables à celles des consoles de jeux modernes. Ces véhicules pouvaient afficher des jeux avec des graphismes détaillés et une fluidité de jeu appréciable grâce à des processeurs graphiques puissants atteignant jusqu'à 10 teraflops. Cette capacité permettait de jouer à des titres exigeants comme The Witcher 3.

Cependant, cette puissance de calcul avait un coût en matière d'énergie, et la fonctionnalité n'était pas parfaite. Le service se déconnectait par exemple automatiquement lorsque les portes étaient ouvertes et n'était pas exempt de bugs. Le constructeur pourrait en échange travailler sur de nouvelles fonctionnalités comme une synthèse vocale améliorée et de nouveaux rétroviseurs caméras. Il est néanmoins un peu dommage que Tesla supprime Steam, d'autant plus que d'autres constructeurs ont décidé d'étendre leur fonctionnalité d'infodivertissement comme BMW, Hyundai, ou encore BYD et Polestar, qui intègrent désormais des services de cloud gaming avec Geforce NOW.