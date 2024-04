Rien ne va plus chez Tesla ? Le constructeur s'apprête à licencier 10 % de ses effectifs

Certains licenciés n'ont déjà plus accès aux systèmes internes, tandis que deux cadres renommés, Drew Baglino et Rohan Patel, se sont vu retirer le badge « affilié à Tesla » sur X.com, anciennement Twitter. « Il n'y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire. Cela nous permettra de nous alléger, d'innover et d'avoir faim pour le prochain cycle de la phase de croissance », assure pour sa part le P.-D.G.