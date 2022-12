Aïe ! Tesla va bien geler les embauches, avant de licencier dès le prochain trimestre

Et le mouvement ne s'arrêterait pas là, puisque durant le premier trimestre de l'année prochaine, la direction devrait ensuite opérer des licenciements. Un dégraissage dont on ne connaît pas encore l'étendue, aucun détail n'ayant pour le moment filtré. Et ce, alors que Tesla prévoit l'année prochaine d'accroître l'activité d'un certain nombre de ses sites de production.