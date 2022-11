Elon Musk pourrait licencier encore plus de monde chez Twitter

La gestion et le maintien à flot du réseau social (qui comptait plus de 220 millions d'utilisateurs quotidiens actifs et monétisables en début d'année) posent question. Et sa maintenance, censée être une priorité, semble également être délaissée, voire défaillante. Certains bugs commencent à être bien visibles, comme des tweets qui apparaissent indisponibles alors qu'ils redeviennent consultables une fois la page rafraîchie, ou les défaillances du système automatisé d'avertissement pour atteinte aux droits d'auteur de la plateforme.