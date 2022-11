Alors que les licenciements massifs se poursuivent, Twitter pourrait tomber sous le coup du WARN Act

Nous vous faisons suivre quotidiennement l'avancée du sort des 7 500 employés du réseau social Twitter depuis son rachat par le truculent milliardaire Elon Musk. Et si ce dernier a finalement décidé de licencier un employé sur deux ce vendredi 4 novembre 2022, la méthode fait jaser. Sans ménagement, par le biais d'un mail interne divulgué par le New York Times et le Washington Post et consultable dans le tweet ci-dessous, les salariés apprennent leur sort.