Twitter : 1 employé sur 2 sera licencié aujourd'hui, l'angoisse

D'après des e-mails internes obtenus par le New York Times et le Washington Post, les 24 heures les plus longues qu'aient connues les 7 500 employés de Twitter ont commencé. Le principe est simple : à 9 h (heure Pacifique) ce 4 novembre 2022, tous les salariés de la firme doivent avoir reçu un e-mail intitulé « Votre rôle chez Twitter ». S'il arrive sur leur adresse mail Twitter, c'est que l'aventure continue. Mais s'il est reçu sur le mail personnel, elle s'arrête. Pour une descente aux enfers parfaite, celles et ceux qui n'auraient rien reçu d'ici 17 h doivent le signaler.

Pas de totem d'immunité dans le cas présent. De plus, de nombreux employés indiquent qu'en réalité, Twitter n'a pas attendu ce 4 novembre 2022 pour couper les accès à bon nombre d'entre eux, comme l'illustre le tweet ci-dessous relayé par le Washington Post. Les bureaux de l'oiseau bleu sont fermés à tous ce jour.