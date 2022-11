Pourquoi Musk aurait voulu licencier un maximum d'employés de Twitter avant le 1er novembre ?

En principe, chaque année, les employés de Twitter ont dans leur rémunération un stock d'actions qui leur est versé. Or, cette année, l'attribution est prévue pour ce 1er novembre. Une rumeur selon laquelle Elon Musk aurait souhaité accélérer des licenciements avant le 1er novembre 2022 pour éviter d'avoir à verser ce stock d'actions continue de circuler depuis que le New York Times se serait procuré un rapport interne faisant état de ce projet. Et ce n'est pas le démenti de l'intéressé par un (court) tweet qui va couper court aux spéculations.