Elon Musk a viré tout le conseil d'administration de Twitter

Twitter a transmis des documents à l’autorité américaine des marchés, la SEC, selon lesquels l'une des premières décisions d'Elon Musk à la tête de l'entreprise a été d'en dissoudre le conseil d'administration et d'en licencier les neuf membres. Parag Agrawal, l'ancien directeur général, en faisait partie. « Le 27 octobre 2022, à la suite de la finalisation de l’acquisition, Elon Musk est devenu le seul administrateur de Twitter », apprend-on de ces documents.

Ceux-ci révèlent également que le prince saoudien Al-Waleed Bin Talal est devenu le deuxième plus important actionnaire de Twitter. Pour boucler l'acquisition, Elon Musk n'a pas seulement mis en jeu sa fortune personnelle : il a obtenu la participation de fonds d’investissement et d’hommes d'affaires, dont Bin Talal. Des prêts bancaires ont aussi été contractés et devront être remboursés par Twitter même.

Rappelons qu'Elon Musk avait communiqué son ambition de faire sortir Twitter de la Bourse afin d'avoir moins de comptes à rendre aux investisseurs et de pouvoir élaborer une stratégie à moyen et long terme.