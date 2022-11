Twitter : après sondage, Elon Musk rétablit le compte de Donald Trump

Sans crier gare, et depuis son iPhone, Elon Musk a décidé ce week-end de demander aux utilisateurs de Twitter (et surtout à ses propres followers) si son réseau social devait oui ou non rétablir le compte de l'ancien président américain Donald Trump. Pour cela, le milliardaire a décidé d'utiliser un simple sondage, vu d'après lui par 134 millions de personnes. Un peu plus de 15 millions de votes ont été exprimés, et 24 heures plus tard, le « oui » l'emportait à 51,8 %.