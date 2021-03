Trump paré à faire son retour sur les réseaux sociaux, mais avec sa propre plateforme

Dans le cadre d'une interview accordée ce week-end à Fox News, Jason Miller, conseiller de Donald Trump, a indiqué que la plateforme sociale de l'ex-président pourrait être lancée sous deux à trois mois seulement… et l'intéressé ne tarit pas de superlatifs quant au nouveau canal que Donald Trump compte s'offrir.

« C'est quelque chose qui, je pense, sera le réseau social le plus couru, il va complètement redéfinir le jeu. Tout le monde va attendre et regarder ce que le président Trump fait... » a-t-il indiqué, sans entrer plus dans les détails.

On apprend néanmoins que Donald Trump aurait été approché par « de nombreuses sociétés » et qu'il a déjà organisé plusieurs « réunions de haut niveau » dans sa résidence de Mar-a-Lago (Floride) pour mettre ce nouveau projet sur les rails.