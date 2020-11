Aux yeux de Twitter, Trump va redevenir un utilisateur lambda, et ce n'est pas sans conséquence

Donald Trump redeviendra, dans plus de deux mois, un citoyen comme un autre. S'agissant de Twitter et en d'autres termes, le Républicain pourra voir ses futurs tweets polémiques et assimilés à de la haine ou à de la désinformation être non plus masqués et signalés en guise d'avertissements, mais purement et simplement supprimés du réseau social.