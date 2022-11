La boulette : Twitter aimerait réembaucher des salariés essentiels licenciés "par erreur"

Pour justifier cette vague de licenciements, Elon Musk avait indiqué « ne pas avoir d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour ». Rappelons qu'avant de remercier plus de 3 000 employés, Elon Musk avait également dissout le conseil d'administration et congédié de nombreux dirigeants.

Ces licenciements comptent parmi les grands chamboulements mis en place par Elon Musk, qui souhaite notamment rapidement démocratiser la nouvelle formule payante Blue, laquelle permettra de bénéficier plus facilement que jamais d'une pastille bleue, synonyme de certification. Une formule qui devrait également permettre de bénéficier d'une meilleure mise en avant sur la plateforme.

À noter que le dirigeant a également annoncé vouloir revoir la politique de Twitter en ce qui concerne la gestion des comptes parodiques. Dorénavant, les comptes n'affichant pas clairement leur côté décalé pourront être suspendus sans sommation et de manière définitive.