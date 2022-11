Twitter : comptes vérifiés et comptes parodiques, Musk ne fait pas de quartier

En effet, si Twitter permet à de nombreuses personnalités et entreprises de revendiquer leur côté authentique (via la certification justement), la plateforme regorge également de comptes parodiques. Certains étant clairement identifiés comme tels, quand d'autres se révèlent très (trop ?) proches de la réalité, en utilisant par exemple la même image de profil et une appellation très similaire, quitte à bien souvent duper (de manière volontaire ou non) les utilisateurs…