Twitter : vous connaissez quelqu'un de stupide ? Si oui, Elon Musk est prêt à lui céder sa place de PDG

Dans la nuit de dimanche 18 au lundi 19 décembre, le milliardaire a organisé un sondage sur son compte Twitter pour laisser ses millions d'abonnés décider s'il devait conserver son poste de P.-D.G. du réseau social ou quitter la présidence.

Avec 57 % de « non », la réponse fut sans équivoque, mais Elon Musk n'a pas souhaité immédiatement commenter la nouvelle, contrairement à ses habitudes. Au contraire, le patron de Tesla et SpaceX indiquait réfléchir à réserver les votes aux seuls abonnés payants Twitter Blue, sa première initiative en tant que dirigeant qui a été plus que fraîchement accueillie par la communauté.

Après quelques heures de réflexion, Musk aurait changé d'avis et envisage désormais de quitter son poste dans les prochaines semaines. Il en a fait l'annonce sur son propre compte.