Twitter : en 2022, le pire est le meilleur d'Elon Musk

Les premiers jours d'Elon Musk à la tête de Twitter pourraient être qualifiés d'anarchiques, pour rester poli. L'homme d'affaires a tiré tous azimuts pour imposer ses vues, annoncé des projets annulés quelques heures plus tard, et se mettre toute la communauté à dos, excepté ses plus fervents supporters et autres partisans de l'ultra-droite ravis de son arrivée.

Elon Musk a d'abord indiqué la mise en place d'un abonnement, Twitter Blue, qui permet pour 8,99$/mois d'accéder à la fameuse pastille bleue arborée par des célébrités ou organismes d'état. Lancé dans la plus grande précipitation, l'abonnement a été rapidement annulé et renvoyé à plus tard après la prolifération de faux-comptes usurpant l'identité de personnalités pour y diffuser des blagues ou des messages bien plus sensibles. Aujourd'hui, l'abonnement est bien arrivé aux États-Unis, et Twitter propose des badges spéciaux (dorés et argent) pour distinguer les organismes d'état et les médias d'un coup d'œil.