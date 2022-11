Rien ne va plus entre Elon Musk et Apple

Dans une récente interview, Tim Cook avait, sans le nommer, indiqué que Twitter resterait bien sur l'App Store, à condition que l'entreprise continue à modérer les contenus publiés sur sa plateforme et qu'aucun écart majeur ne soit constaté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Elon Musk a pu prendre cette remarque personnellement, alors que la règle est la même pour tous les réseaux sociaux. On se souvient de l'application Parler, un réseau social garantissant une liberté d'expression totale, massivement utilisée par les supporters de l'extrême droite américaine, qui avait été supprimée après plusieurs débordements et propos violents et haineux.