Qui pour remplacer Elon Musk maintenant que Twitter a voté ?

L'actualité autour de Twitter va à 200 km/h à contresens sur l'autoroute du what the fuck depuis des semaines. Mais cela ne vous aura quand même peut-être pas échappé qu'il y a quelques heures, Elon Musk y publiait un autre sondage improbable. Dans celui-ci, le facétieux (pour rester poli) nouveau patron du réseau social demande aux utilisateurs et utilisatrices s'il doit ou non quitter ses fonctions à la tête de l'entreprise.