Elon Musk propose de quitter Twitter via un sondage... quelle sera la suite ?

Présent hier soir au Lusail Stadium pour assister à la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l'Argentine, Elon Musk a évidemment partagé des vidéos de la rencontre, sans oublier de mettre en ligne un énième sondage. Après avoir demandé à son réseau s'il fallait réactiver ou non le compte de Donald Trump, Elon Musk a fait une demande pour le moins « spéciale » via son compte.