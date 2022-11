Elon Musk décide d'une amnistie générale sur Twitter : qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

On peut d'autant plus s'inquiéter de cette décision que Twitter a licencié une bonne partie de son personnel et s'est délesté de nombreux prestataires. Le département lié à la modération a particulièrement souffert de ces coupes d'effectifs, et l'on peut craindre la combinaison d'un retour des comptes suspendus et d'une modération sans moyens humains, assouplie par la nouvelle politique insufflée par Elon Musk.

Il y a quelques jours, Elon Musk rétablissait le compte Twitter de Donald Trump, déjà suite à un sondage mené sur la plateforme. L'ancien président des États-Unis a choisi de ne pas retourner sur le réseau social pour le moment, préférant concentrer sa communication sur Truth Social, le service qu'il a lancé en début d'année.

L'Union européenne a déjà mis Twitter sous surveillance pour la question du respect de la vie privée, elle pourrait aussi le faire en cas de manquement constaté sur la modération.