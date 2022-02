Truth Social, le réseau social de Donald Trump sera disponible dès aujourd'hui

Toujours banni des principaux réseaux sociaux, l’ex-président américain entend faire concurrence à Twitter et Facebook avec son Truth Social (« La Vérité Sociale »). En réalité, son réseau social ressemble comme deux gouttes d’eau à Twitter et en reprend tous les codes. Il sera possible d’y poster des « Truth » et faire des « re-Truth », ici l’équivalent des tweets et retweets, de certifier son compte, recevoir des notifications et des messages privés et bloquer des utilisateurs indésirables.