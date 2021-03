Non-Fongible Tokens : qu'est-ce que les NFT, et comment ça marche ?

Souvent, la non-fongibilité est directement liée à la rareté. Le jeu de Scrabble est basé sur ce principe. Il utilise 102 jetons représentant des lettres de l’alphabet, mais ces lettres sont plus ou moins rares : les jetons A et E sont beaucoup plus nombreux que les W, X ou Z, et la valeur de ces jetons reflète cette distinction. Un W vaut 10 fois plus qu’un A, un H vaut 4 fois plus qu’un E. Cette valeur est d’ailleurs différente selon les langues : dans la version polonaise du jeu, les lettres W et Z sont très communes et ont donc peu de valeur. Au Scrabble, les lettres de l’alphabet, représentées par des jetons similaires qui ont tous la même fonction et le même usage (composer des mots) sont assorties d’une valeur qui dépend directement de leur rareté dans une langue donnée et ne sont donc pas interchangeables, pas fongibles.