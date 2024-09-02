Que vous souhaitiez maîtriser l'informatique, devenir un meilleur manager ou aller plus loin dans votre apprentissage des langues, les MOOCs vous permettront de vous former à votre rythme. Il existe aujourd'hui des millions de cours, et même si la tendance bascule petit à petit vers un modèle payant, il y a tout de même largement de quoi faire avec l'offre gratuite. Quelque soit le sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un oeil aux catalogues des plateformes pour satisfaire vos besoins en connaissances.