Nous sommes au milieu de l'été et vous envisagez une reconversion à la rentrée ? Le web regorge de formations en ligne de qualité, à suivre de n’importe où et à votre propre rythme. Leur nom ? Les MOOCs.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre : que l’on souhaite rester compétitif sur le marché du travail, s’adapter aux évolutions technologiques, ou tout simplement enrichir sa culture générale, il est toujours intéressant de suivre quelques cours. Il y a maintenant plus de dix ans que les MOOCs, aussi appelés “cours en ligne massivement ouverts à tous”, ont fait leur apparition sur la toile. Propulsés par les meilleures écoles et universités du monde, ils sont, pour une bonne part, accessibles gratuitement et offrent une grande souplesse de suivi.
Formations à distance en développement web, en marketing, en gestion de projet, découverte d'un nouveau métier ou enrichissement de la culture générale, il y en a pour tous les goûts. Envie de découvrir les MOOCs tendances pour la rentrée ? On vous dit tout dans cet article !
Les MOOCs, comment ça marche ?
Les MOOCs sont une mine de ressources pédagogiques pour ceux qui ont soif d’apprendre.
Qu’est-ce qu’un MOOC ?
MOOC est le diminutif de Massive Open Online Course. Né en 2008, ce type de cours auto-rythmé est accessible à un large public et ce n’est pas peu dire : certains ont plus de 100 000 apprenants ! Aujourd’hui, plus de 220 millions de personnes participent à au moins un MOOC et plus de 1300 universités, toutes plus prestigieuses les unes que les autres, proposent aujourd'hui ce type de formation à distance. L'offre est vaste et couvre quasiment toutes les thématiques : informatique, business, santé, marketing, management, sciences, littérature, ressources humaines, langues et bien d'autres.
Il est possible de s'inscrire à ces cours en quelques clics (certains sont ouverts en permanence, d’autres proposent des sessions). Une fois l'inscription faite, on peut soit consulter le MOOC en entier soit accéder semaine après semaine aux différents éléments de la formation.
Les leçons, des vidéos agrémentés de sous-titres et de ressources additionnelles, sont ponctuées de QCM et autres exercices. On trouve aussi des forums pour échanger avec les formateurs ou d’autres apprenants. Une fois le cours digital terminé, on peut obtenir un certificat de complétion et une ligne supplémentaire sur son CV.
Pourquoi suivre un MOOC ?
Suivre un MOOC permet d’acquérir de nouvelles compétences ou d’approfondir ses connaissances à son rythme. On accède gratuitement ou à moindre frais à des formations issues des meilleures universités du monde (MIT, Harvard, Polytechnique, Sorbonne, etc.) et ce, sans avoir à bouger de chez soi.
Couvrant une grande variété de domaines, ces formations permettent à l’apprenant d’organiser son planning comme il le souhaite et de concilier sa soif de connaissances avec sa vie de tous les jours. Suivre un MOOC, c'est aussi l'opportunité d'obtenir une certification et de rendre son profil plus attractif aux yeux des recruteurs.
Quelles plateformes pour suivre des MOOCs ?
Les années 2010 ont vu le nombre de plateformes MOOC exploser. Cependant, certaines ont su tirer leur épingle du jeu :
- Coursera : créée en 2012, cet acteur propose plus de 7000 cours dans de nombreuses langues.On y trouve notamment des MOOCs conçus par des universités et des entreprises reconnues (IBM, Google, etc.). On peut y obtenir des diplômes.
- edX : lancée en 2012 par Harvard et le MIT, cette plateforme MOOC propose des certificats professionnels. On y trouve des cours de Harvard, Berkeley et bien d’autres.
- France Université Numérique (FUN Mooc) : créée à Paris et soutenue par le ministère de l’enseignement supérieur, cette plateforme francophone propose des MOOCs conçus par des établissements réputés (CNAM, Inria, Mines Télécom, etc.). Si vous recherchez un cours éligible au CPF, sachez que vous en trouverez sur ce site.
Les formations en ligne incontournables à la rentrée
Voici, à notre avis, les meilleurs MOOCs à découvrir cette année pour booster vos compétences. Nous avons choisi des cours gratuits de niveau débutant ou supérieur, majoritairement en langue française (ou sous-titrés). Cette sélection n'est, bien sûr, pas exhaustive.
Devenir un as de l'informatique
Programmation
Vous êtes à la recherche d'un MOOC pour devenir un professionnel en code et trouver un emploi dans l'informatique ? Ces cours devraient vous intéresser :
- CS50 Introduction to computer Science : ce cours gratuit proposé par Harvard sur la plateforme edX permet de s'initier à la programmation en 12 semaines.
- Créez votre site web avec HTML5 et CSS3 : dispensée par l'excellent Mathieu Nebra, cette formation en français pour les débutants est en accès libre sur OpenClassrooms.
- Initiation à la programmation (en Java) : proposé par l'EPFL, ce MOOC en langue anglaise est disponible sur la plateforme Coursera.
- Python, des fondamentaux aux concepts avancés du langage : ce cours en français s'adresse aussi bien à ceux qui ont des notions d'algorithmique qu'aux développeurs avancés.
Cybersécurité
Vous vous intéressez à la sécurité des données ? Initiez-vous au domaine de la cybersécurité grâce aux formations à distance suivantes :
- Cybersecurity Basics : ce MOOC produit par l'entreprise IBM permet de connaître les concepts clés du domaine.
- Introduction à la cybersécurité : conçu par Cisco, ce cours présente les défis actuels pour la protection des systèmes.
- Ethical Hacking : proposé uniquement en anglais, ce contenu EDx vous explique comment déceler les vulnérabilités les plus fréquentes au sein des applications.
- Cybersecurity and Privacy : ce MOOC dispensé par Microsoft vous donne les clés pour sécuriser vos communications numériques et optimiser vos réseaux.
Gaming
Vous avez toujours rêvé de créer votre propre jeu vidéo ? Voici quelques pistes pour vous lancer :
- Game Development, HTML to Unreal Engine Mastery : cette capsule introductive vous présente les principes du game design.
- A Complete Guide to Game Design : créé par HP, ce cours vous aidera à affiner vos compétences en storytelling.
- From Code to Creation: Mastering Game Programming : également conçu par HP, ce MOOC donne les bases de la programmation de jeux vidéos.
- Développez votre premier jeu vidéo avec Unreal Engine : ce cours à distance proposé par OpenClassrooms vous apprend à utiliser un moteur de jeu renommé.
Rester à la pointe de la technologie
Intelligence artificielle
Voici les meilleures formations à distance pour comprendre comment fonctionne l'IA :
- Introduction to Generative AI Learning Path : ce parcours proposé sur Google Cloud vous familiarise avec de nombreuses notions : modèles de langage, IA générative, design de prompt, etc.
- L'Intelligence Artificielle... avec intelligence : ce MOOC permet d'acquérir une culture sur l'IA et même de tester certains programmes.
- Planifier un projet d'IA générative : ce module explique les étapes de planification nécessaire à la création d'une IA.
- AI Chatbots without programming : avec ce cours d'IBM, vous apprendrez à créer vos propres robots conversationnels.
Domotique
L'Internet des Objets est en train de révolutionner nos maisons. Pour comprendre comment ça fonctionne, jetez un oeil à ces cours en ligne :
- Introduction to the internet of things : ce MOOC dispensé sur EDx donne aux professionnels de nombreuses clés sur le sujet.
- Comment faire une maison intelligente : cette formation donne de nombreux conseils pour créer un système domotique sécurisé.
Blockchain
Voici quelques cours pour enrichir votre culture crypto :
- How to get into Blockchain : disponible sur FutureLearn, ce cours de l'université de Leeds présente les différentes technologies Blockchain.
- Introduction to Blockchain and Web3 : conçu par la Web3 Fondation, ce MOOC s'intéresse aussi bien à l'histoire qu'aux différentes applications de la blockchain.
- Blockchain Security : cette formation créée par Infosec se penche sur les aspects liés à la sécurité de la blockchain.
- Blockchain for Business and Finance : ce cours présente un état de l'art des applications blockchain dans le domaine Fintech.
Booster sa vie professionnelle
Envie d'apprendre le métier de chef de projet, manager ou expert marketing ? Voici quelques cours pour vous y mettre :
- Découvrir le marketing : ce cours de niveau intermédiaire explore les différents aspects du marketing opérationnel.
- Care Management pour soi et ses équipes : cette formation en management met le développement personnel au centre de ses préoccupations.
- Budgétisation et planification de projet : disponible gratuitement sur Coursera, ce cours s'adresse aux futurs chefs de projets.
- Les fondamentaux de la négociation : ce MOOC créé par l'ESSEC Business School s'adresse aux débutants.
Apprendre une nouvelle langue
Parler plusieurs langues est toujours utile, que ce soit pour voyager ou pour un nouvel emploi. Améliorez vos compétences en suivant l'un de ces cours :
- Unlock Your English : ce cours s'adresse aux personnes de niveau B2 qui veulent parler un anglais professionnel.
- Anglais des affaires et de l'entrepreneuriat : cette formation a été créée pour les entrepreneurs aux ambitions internationales.
- Basic Spanish, Getting Started : ce cours primé possède plusieurs suites pour aller plus loin dans la découverte de l'espagnol.
- Chinois pour débutants : ce module élaboré par Peking University donne des bases en chinois.
Élargir sa culture (et sa pop culture)
Envie d'enrichir votre culture en musique, cinéma ou comics ? Penchez-vous donc sur ces formations à distance :
- Fundamentals of Music Theory : cette formation vous donne les bases pour devenir un musicien expérimenté.
- Écrire un scénario de long métrage pour le cinéma ou la télévision : cette série de modules vous guide pas à pas dans l'écriture de votre premier scénario.
- The Rise of Superheroes and Their Impact On Pop Culture : enseigné par des formateurs du Smithsonian, accompagnés de feu Stan Lee, ce cours culte se penche sur l'histoire des comics.
- La création de bandes dessinées dans un contexte collaboratif, international et multilingue : conception et outils : ce cours en gestion de projet créatif convient aussi bien aux dessinateurs de BD en devenir qu'aux curieux.
Que vous souhaitiez maîtriser l'informatique, devenir un meilleur manager ou aller plus loin dans votre apprentissage des langues, les MOOCs vous permettront de vous former à votre rythme. Il existe aujourd'hui des millions de cours, et même si la tendance bascule petit à petit vers un modèle payant, il y a tout de même largement de quoi faire avec l'offre gratuite. Quelque soit le sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un oeil aux catalogues des plateformes pour satisfaire vos besoins en connaissances.
Combien de temps dure un MOOC ?
Cela dépend de la thématique et de la plateforme. En moyenne, un MOOC dure environ 6-7 semaines et si l’on veut être sérieux, il faut consacrer de 1h à 6h de travail hebdomadaire au suivi du cours ainsi qu’aux exercices.
Il peut également arriver que des séries, contenant plusieurs cours, soient conçues : il faut alors, prévoir plus de temps. L’apprenant ayant la liberté de faire ce qu’il veut, il peut aussi choisir de “picorer” uniquement les éléments qui l’intéressent au sein d’un MOOC.
Est-ce que les MOOCs sont reconnus ?
Les MOOCs sont bien vus par les employeurs, car ils proviennent d’universités prestigieuses (Harvard, Yale, La Sorbonne, etc.). De plus, ils témoignent de la curiosité intellectuelle et de la capacité d’auto-apprentissage du candidat.
La plupart des MOOCs proposent des certificats de complétion (gratuits ou payants) mais il est possible d’obtenir de véritables certifications en passant un examen à distance et en s’acquittant d’une certaine somme (les tarifs varient selon les formations). Notons que certains parcours sur Coursera ou encore EDx peuvent permettre d'obtenir un diplôme.
Y’a-t-il des passerelles entre plateformes MOOC et universités ?
Cela dépend. Certaines plateformes, comme Coursera ou EDx, permettent de compléter des programmes d'études ou de se préparer à intégrer une formation universitaire. D'autres universités utilisent leurs propres cours en ligne pour enrichir l’expérience d’apprentissage en présentiel de leurs étudiants.