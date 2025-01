Comment envoyer un message sécurisé depuis n'importe quelle boite mail

Entre Mailvelope et Flowcrypt, il devient donc possible d'envoyer des emails sécurisés depuis n'importe quelle boite. Reste que le dispositif nécessite une extension de navigateur. Il ne sera donc pas possible de gérer ses courriers chiffrés depuis n'importe quel ordinateur. Pour un chiffrement natif de bout en bout et au repos, il faudra opter pour une messagerie spécifique comme Proton Mail, laquelle dispose d'une infrastructure dédiée et d'options supplémentaires comme des outils de planification d'envoi ou d'autodestruction.