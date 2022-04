Comment se connecter à sa boite iCloud Mail ?

Utilisateurs de PC, rassurez-vous, il vous est également possible de consulter vos mails et d'envoyez des messages à vos proches pour leur partager vos plus belles photos ou échanger des informations avec vos contacts professionnels et administratifs.

Première solution : vous connecter à votre boite d'envoi et de réception en passant par le site web d'iCloud depuis votre navigateur. Vous accéderez ainsi à votre boite de réception et pourrez envoyer vos courriers directement depuis ce biais.