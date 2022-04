Email chiffré : où partager ma clé publique OpenPGP ?

En 2019, des attaques de key poisoning ont sonné le glas des anciens modèles de serveurs de clés SKS basés sur le Web of Trust, un principe où les utilisateurs avaient la charge de valider le lien entre l’identité des personnes et leurs clés publiques à l’aide de signatures. Apprenant de ces erreurs, des nouveaux serveurs de clés ont pris la suite et ont décidé de fonctionner de façon plus centralisée. Le plus connu d’entre eux est probablement keys.openpgp.org qui a opté pour une nouvelle approche de la gestion des clés. Cette fois-ci, la propriété des clés est non plus vérifiée par les utilisateurs, mais par le service, qui envoie un mail de confirmation à l’adresse mail à laquelle la clé est liée. Également, le serveur ne fonctionne pas de manière décentralisée. Le choix est justifié par le souci de protéger la vie privée des utilisateurs : pour faire tourner une instance du serveur, il serait nécessaire d’avoir accès à l’ensemble des adresses mail enregistrées, ce qui permettrait à n’importe qui de récupérer une liste facilement et de les spammer.