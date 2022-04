Email chiffré : qu'est-ce que la signature numérique ?

Une signature numérique fonctionne en plusieurs temps. En premier lieu, juste avant l’envoi du message. Une fois le message écrit, pour générer la signature, un hash du message est créé. Un hash est une suite de lettres et de chiffres générée grâce à un algorithme, qui permet de servir d’empreinte numérique pour identifier rapidement un document ou toute donnée qui aurait été hachée. Les fonctions de hachage utilisées sont à sens unique : à partir d’un hash, il n’est pas possible de déterminer la donnée de base. Également, toute modification, même minime, dans la donnée qui est hachée modifie totalement le hash final, et est donc facilement repérée. Le hash du message est chiffré à l’aide de la clé privée de l’expéditeur et est envoyé au destinataire avec le message. Il fait office de signature.