Comment fonctionnent les boites mail chiffrées ?

Pour pouvoir envoyer des mails de façon sécurisée, les boites mail chiffrées offrent souvent deux méthodes : le chiffrement à l’aide d’un mot de passe et le chiffrement à l’aide de clés OpenPGP. Le chiffrement par mot de passe est la méthode la plus simple mais aussi la moins sécurisée des deux et est surtout utilisée pour envoyer des mails à partir d’une messagerie sécurisée vers une messagerie moins sécurisée, comme Gmail ou Outlook. C’est ce qu’on appelle un chiffrement symétrique : une seule clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer le message. Il est donc nécessaire de transmettre la clé secrète (ici un mot de passe ou une phrase quelconque) de façon sûre puisque si elle est interceptée par une tierce partie, cette dernière pourra accéder au contenu du message.