Email chiffré : quelles sont les différences entre PGP/MIME et PGP/Inline ?

Comme vu précédemment, les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. PGP/Inline continue d’être généralement supporté et d’être une option disponible dans les réglages des services de messageries sécurisés. Plusieurs d’entre elles sélectionnent par défaut PGP/MIME, plus pratique et qui dévoile moins d’informations sur le contenu des messages. Cependant, certains clients de messagerie continuent de ne pas supporter PGP/MIME, comme Outlook. Dans la pratique, si vous n’êtes pas sûr, il est plus simple de conserver la valeur par défaut choisie par votre messagerie ou votre extension de navigateur. Si vous savez cependant que votre interlocuteur utilise un client de messagerie qui n’est pas compatible PGP/MIME ou qu’il utilise un outil externe pour déchiffrer ses messages, préférez PGP/Inline.