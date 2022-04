Comment envoyer un email chiffré vers une boite mail classique ?

Le mode confidentiel de Gmail ne vous permettra pas d’envoyer des messages chiffrés de bout en bout. Néanmoins, ce mode offre légèrement plus de sécurité et de confidentialité en vous autorisant à contrôler l’accès aux mails que vous envoyez. Lorsque vous créez un nouveau message sur Gmail, une icône représentant un cadenas et une horloge en bas de l’éditeur vous permet d’activer le mode confidentiel. Vous pourrez choisir un délai d’expiration, entre un jour, une semaine, un mois, trois mois et cinq ans, et si vous souhaitez exiger un code secret ou non avant la lecture du mail. Le code secret sera généré par Google et envoyé par SMS au numéro de votre destinataire, à renseigner lors de l’envoi du mail.