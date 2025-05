Le format PDF est devenu incontournable pour partager des documents de manière fiable, et le CV ne fait pas exception. Sa force réside dans sa capacité à préserver la mise en page, quel que soit l'appareil utilisé par le recruteur. Si lire et annoter des PDF fait partie de notre quotidien, se lancer dans la création d'un CV entièrement depuis zéro, sans utiliser de modèle pré-fait, représente un défi intéressant. J'ai récemment eu besoin de rafraîchir mon propre CV pour explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Plutôt que d'utiliser les modèles classiques, j'ai décidé de tester la création from scratch avec Soda PDF, un outil réputé pour sa polyvalence. Mon but était simple : partir d'une page vide et aboutir, en quelques heures, à un CV unique, professionnel et prêt à être envoyé. Voici comment cela s'est passé.