Les vacances, c'est terminé ! Voici venu le moment de retourner à la fac, à l'école, bref, de se remettre au travail. Troquez les filets de beach volley contre les meilleurs applis pour être productif et suivez le guide : Clubic vous dit tout pour que votre rentrée 2025 soit réussie !
Nouvel établissement, nouvel emploi du temps, nouvelles matières, nouvelle façon de s'organiser et de travailler. La rentrée, c'est la nouveauté ! Rien de bien méchant en soi, mais voici quelques trucs et astuces pour que le retour aux études se passe tout en douceur, y compris en préservant des moments de détente.
1. Organisez-vous et planifiez vos tâches
Au début de l'année, on peut être tenté de tout retenir, après tout, on est jeune, on regorge de neurones ! Mais finalement, très rapidement, on est submergé, on ne sait plus où on en est. Le cours de géographie a été déplacé, j'en suis sûr, mais quand ? Et ce devoir, il doit être rendu pour quelle date ? Les tâches se multiplient, on peut facilement être perdu et les examens arrivent plus vite qu'on ne le pensait.
Par ailleurs, l'autonomie (relative !) qui va souvent avec la vie d'étudiant peut parfois laisser penser que le temps libre est dédié à l'amusement et à la fête. Bien sûr, la détente est importante, mais le travail personnel aussi ! Pour que tout puisse cohabiter raisonnablement dans votre emploi du temps, n'hésitez pas à avoir recours à des outils pour vous aider.
2. Utilisez les meilleurs outils de travail
Quel que soit votre cursus, vous avez besoin des meilleurs outils pour travailler : suites bureautiques, extensions de navigateurs… Cela vous permet de gagner en productivité et parfois de préserver votre budget car certains d'entre eux sont gratuits !
La plupart des outils de travail dont a besoin un étudiant sont disponibles sur tous les systèmes d'exploitation : Windows, macOS, iOS, Android, pour que personne ne soit mis de côté.
3. Équipez-vous correctement
Le budget des étudiants est souvent serré, on le sait. Pourtant, il est essentiel de s'équiper correctement pour bien travailler. En 2025, peu de place pour le papier et l'encre, il vous faut un ordinateur portable, un smartphone, des périphériques, des écouteurs pour les visioconférences… Quelques astuces pour s'équiper à bas prix !
Début juillet, ce sont les soldes : c'est le moment de profiter des bons plans pour s'équiper de tous les produits high tech dont vous avez besoin.
Peut-être avez-vous bénéficié au lycée d'un ordinateur fourni par la région ? Il peut continuer à vous servir pour prendre vos cours et travailler à la fac.
Les étudiants ont parfois droit à des aides pour s'équiper (aide financière directe, passe numérique, prêt de matériel…), selon la région et la situation. Ces aides sont fournies par les universités, les régions, la CAF…
Enfin, ne négligez pas le reconditionnement ou les achats d'occasion.
4. Ne restez pas isolé !
S'il est bien un moment où la communication est à son comble, c'est celui des études ! Les amphi bondés, c'est une chose, mais une fois sorti de l'établissement, pas question de rester seul. Il existe de nombreuses associations réservées aux étudiants, dans les écoles et lycées proposant des classes post-bac, mais également dans les universités. En début d'année, elles vous sont présentées et vous pouvez même vous faire accompagner d'un tuteur pour découvrir votre nouvel environnement.
Une fois dans votre studio étudiant ou votre chambre, il vous faut travailler, c'est vrai, mais également rester en contact avec vos pairs et vos enseignants. Pour cela, plusieurs outils sont à votre disposition.
5. Emportez vos documents partout avec vous
Vous avez choisi de noter vos cours sur papier ? C'est une option, mais ne laissez pas les feuilles s'entasser dans votre studio et prendre la poussière. Pourquoi ne pas les numériser ? Et si vous associez cela à l'utilisation d'une solution de stockage en ligne (beaucoup sont gratuites, par exemple Google Drive), vous pouvez accéder à vos documents n'importe où, n'importe quand, à condition d'avoir une connexion Internet.
Rassurez-vous : pour numériser vos documents, plus besoin de s'encombrer avec un scanner externe… Un simple smartphone suffit ! Penchez-vous également sur les applications de prises de notes manuscrites sur Android ou sur les applications de notes synchronisées sur le cloud, comme Joplin, qui est open source et gratuit.
6. Sécurisez vos données personnelles
Envoi de documents par mail, clé USB, connexion au WiFi gratuit de la fac ou de la cafeteria… Nombreuses sont les occasions de mettre en danger vos données personnelles. Pour commencer, mettez en place l'authentification à double facteur ou la reconnaissance biométrique. Ensuite, pour éviter toute intrusion, pensez au duo antivirus/VPN. Le premier protège votre système des malwares, virus et autres logiciels malveillants. Le second sécurise votre connexion et préserve votre anonymat sur le Web, indispensable lorsqu'on se connecte à un hotspot !
7. Prenez le temps de souffler et de vous détendre
Les études supérieures mettent le corps, les nerfs et la santé mentale des étudiants à rude épreuve. Vous êtes là pour atteindre vos objectifs, mais si votre corps ou votre mental ne suit pas, vous risquez de ne pas y arriver.
"Un esprit sain dans un corps sain" : même si vous n'aimez pas le sport, allez marcher tous les jours, au moins 30 minutes. Par exemple jusque chez un ami avec qui vous pourrez vous détendre pour la soirée… avant de marcher 30 minutes au retour ! L'exercice physique est bénéfique pour le corps, mais également pour le mental. Vous pouvez aussi méditer, pratiquer le yoga ou taper dans un punching ball ! Les universités proposent souvent des activités physiques, dont l'accès est inclus dans l'inscription à la fac. Vous pouvez également utiliser l'une des nombreuses applications de fitness disponibles en ligne.
Plutôt geek ? Il existe de nombreux jeux vidéos pour se vider la tête. Mais n'oubliez pas de sortir et de "toucher de l'herbe", pour ne pas vous isoler davantage.
Enfin, rien de tel qu'une soirée entre amis pour changer d'air : allez boire un verre, faites un bowling, allez voir un film…