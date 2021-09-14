Le budget des étudiants est souvent serré, on le sait. Pourtant, il est essentiel de s'équiper correctement pour bien travailler. En 2025, peu de place pour le papier et l'encre, il vous faut un ordinateur portable, un smartphone, des périphériques, des écouteurs pour les visioconférences… Quelques astuces pour s'équiper à bas prix !

Début juillet, ce sont les soldes : c'est le moment de profiter des bons plans pour s'équiper de tous les produits high tech dont vous avez besoin.