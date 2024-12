Impossible de passer à côté de Google Drive quand on parle de numérisation sur Android. Déjà incontournable pour le stockage et le partage de fichiers en ligne, l'application permet aussi de créer des PDF numérisés en un clin d'œil. Il suffit d'appuyer sur le bouton "+" et de sélectionner "Numériser". L'interface est simple et épurée, sans fioritures. Mais derrière cette apparente simplicité se cachent des fonctionnalités bien pratiques, comme la détection automatique des bords, le redressement de la perspective ou encore l'ajout de filtres pour améliorer la lisibilité. Les documents numérisés sont ensuite sauvegardés directement dans votre espace Drive, accessibles de n'importe où et facilement partageables. Certes, Google Drive n'offre pas autant d'options que certaines applications dédiées. Pas d'OCR, de mode multi-pages ou de tags pour classer ses scans, par exemple. Mais pour une utilisation basique, au quotidien, il fait largement le job. D'autant que l'application est gratuite et préinstallée sur la plupart des smartphones Android.

Pas besoin de créer un énième compte ou de jongler entre différents services, tout est centralisé dans l'écosystème Google. Pour les utilisateurs occasionnels qui veulent simplement numériser un document de temps en temps, Google Drive est probablement la solution la plus pratique et la plus abordable.