La rentrée est souvent synonyme de nouvelle organisation. Pour vous aider à démarrer l'année du bon pied, nous avons sélectionné la meilleure application dans chaque catégorie pour gérer votre budget, vos cours, vos repas et vos objectifs personnels.
Quelles applications avons-nous sélectionnées ?
Nous avons retenu des applications pensées pour répondre aux besoins concrets du quotidien, surtout à une période comme la rentrée où tout s’accélère. L’idée n’est pas de vous surcharger avec des outils superflus, mais de vous proposer des solutions qui allègent la charge mentale et améliorent l’organisation personnelle.
Nous avons donc sélectionné plusieurs typologies : des applications pour gérer un budget partagé en toute transparence, planifier les repas sans y passer des heures, suivre des objectifs personnels pour rester motivé sur le long terme, noter ses idées à la volée avant de les oublier, ou encore centraliser ses recherches de manière plus intelligente. Chacune répond à un petit défi du quotidien, avec un seul objectif : vous faire gagner du temps et de la clarté.
Les meilleures applications pour une rentrée réussie en 2025
- Gestion de budget partagé : Tricount -Pour ne plus jamais perdre le fil des comptes entre amis.
- Planification de repas simplifiée : Jow - Pour des menus et des courses organisés sans effort.
- Suivi d'objectifs personnels : Intenty - Pour transformer vos résolutions de rentrée en habitudes durables.
- Bloc-notes rapide et efficace : Google Keep - Pour capturer idées et tâches en un instant.
- Prise de notes intelligente : NotebookLM - Votre assistant de recherche personnel basé sur vos propres documents.
Comment avons-nous testé ces applications ? Nos critères de sélection
Notre sélection est le fruit de tests réels et indépendants sur plusieurs semaines. Chaque application a été évaluée sur des cas d'usage concrets liés à la rentrée (gestion de budget en colocation, prise de notes en cours, organisation des repas hebdomadaires). Notre objectif est de vous offrir un avis objectif et pratique, loin des discours marketing.
Nos principaux critères de sélection étaient :
- Facilité d'utilisation : une interface claire et une prise en main rapide.
- Confidentialité : la manière dont les données des utilisateurs sont gérées.
- Disponibilité : la présence de l'application sur Android et iOS.
- Modèle économique : la clarté des offres gratuites et des options premium.
- Fonctionnalités clés : la pertinence et l'efficacité des outils proposés.
Pourquoi nous faire confiance ?
Notre équipe est spécialisée dans l'analyse de solutions technologiques destinées au grand public. Nous passons des centaines d'heures chaque année à tester des logiciels et des applications pour en extraire l'essentiel. Notre démarche est rigoureuse et totalement indépendante : nous n'acceptons aucune rémunération pour mettre en avant un produit plutôt qu'un autre. Cet engagement nous permet de vous fournir des comparatifs fiables et des guides pratiques dont le seul but est de vous aider à faire le meilleur choix pour vos besoins. Nous nous concentrons sur l'expérience utilisateur réelle pour vous donner un aperçu concret des avantages et des inconvénients de chaque solution.
Comparatif des 5 meilleures applications pour la rentrée en 2025
Pour vous aider à choisir les applications les plus utiles pour cette rentrée, nous avons sélectionné des outils pratiques, fiables et plébiscités dans leur domaine. Organisation, gestion, motivation, gain de temps : chaque solution a été passée au crible par notre rédaction. Simplicité d’usage, efficacité des fonctionnalités, intérêt réel au quotidien… tout a été analysé pour ne retenir que les applis qui peuvent vraiment faire la différence dans votre routine.
Tricount - Pour des comptes clairs entre amis
La gestion des dépenses à plusieurs peut vite devenir un casse-tête, surtout en colocation ou lors de sorties entre amis. Tricount a été conçue spécifiquement pour résoudre ce problème en offrant un moyen simple et transparent de suivre qui doit quoi à qui.
- Excellente ergonomie.
- Application mobile et accès par navigateur.
- Export possible des dépenses en PDF ou CSV.
✅ Points forts
- Interface très simple à comprendre, même pour les novices.
- Lien de partage simple pour inviter des participants.
- Le calcul du solde est automatique et transparent.
- Chaque participant peut ajouter ses propres dépenses.
- Fonctionne hors ligne, avec synchronisation dès le retour de la connexion.
❌ Points faibles
- Publicités présentes dans la version gratuite.
- Fonctions avancées (statistiques, conversion de devises) réservées à l'offre premium.
- Design de l'interface un peu daté.
Pourquoi choisir Tricount ?
C'est la solution la plus directe et universelle pour gérer un budget à plusieurs. Son extrême simplicité la rend accessible à tous, sans nécessiter de compétences en comptabilité.
Fiche technique
- Plateformes : iOS, Android, Service web
- Devises multiples : Oui (fonctionnalité premium)
- Partage : Via un simple lien
- Utilisation hors ligne : Oui
- Synchronisation cloud : Oui
- Prix : Version gratuite (avec publicités), Tricount Premium (abonnement annuel)
Notre avis
Tricount est la meilleure application dans sa catégorie car elle répond à un besoin unique avec une efficacité redoutable. Malgré une interface qui mériterait un rafraîchissement et des publicités dans sa version gratuite, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation en font un incontournable pour la vie en communauté. Elle évite les tensions et les calculs complexes, une promesse parfaitement tenue.
NotebookLM - Pour des notes de cours augmentées
Contrairement à un simple éditeur de texte, NotebookLM se positionne comme un véritable partenaire de recherche personnel. Son principe est de s'appuyer exclusivement sur les sources que vous lui fournissez (PDF, notes, pages web) pour générer des résumés, répondre à vos questions et vous aider à faire des liens.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
✅ Points forts
- Capacité à "discuter" avec vos sources (PDF, documents textes, sites web).
- Entièrement gratuit (pour l'instant).
- Outil puissant pour les étudiants et les chercheurs.
- Citation automatique des sources pour chaque réponse générée.
- Génération de résumés, de plans et de FAQ à partir de vos documents.
❌ Points faibles
- Disponible uniquement en anglais et via un service web pour l'instant.
- Encore au stade expérimental, des évolutions sont à prévoir.
- Limité à 25 sources par carnet de notes.
- Nécessite une phase d'apprentissage pour bien l'exploiter.
Pourquoi choisir NotebookLM ?
C'est l'outil parfait si vous manipulez beaucoup de documentation pour vos études ou votre travail. Il permet de gagner un temps précieux dans la recherche d'informations et la structuration de la pensée.
Fiche technique
- Plateformes : Service web (optimisé pour mobile)
- Collaboration : Non
- Exportation : Oui (vers Google Docs, Markdown)
- Langue : Anglais uniquement (pour l'interface et les interactions)
- Sources acceptées : PDF, Google Docs, Texte copié, URLs
- Prix : Gratuit
Notre avis
Bien que jeune et encore limité, NotebookLM préfigure l'avenir de la prise de notes. Pour un étudiant qui doit analyser des dizaines de PDF, c'est un allié exceptionnel. Son approche centrée sur les sources de l'utilisateur est un gage de pertinence et limite les "hallucinations" de l'IA. Un outil à surveiller de très près.
Google Keep - Pour ne rien oublier
Dans l'univers des applications de productivité, il est facile de se perdre dans des outils complexes. Google Keep prend le parti pris inverse en misant sur une rapidité et une simplicité extrêmes pour vous permettre de noter une idée ou une tâche en quelques secondes.
- L'ajout d'étiquettes, de couleurs et de rappels pour organiser et personnaliser les notes
- La synchronisation automatique sur plusieurs appareils
- Le partage et la collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs
✅ Points forts
- Extrême rapidité de lancement et de création de notes.
- Totalement gratuit et sans publicité.
- Fonctions utiles : listes de tâches, rappels géolocalisés, transcription de texte depuis une photo.
- Interface visuelle avec des codes couleur et la possibilité d'épingler des notes.
- Synchronisation instantanée entre tous les appareils (web, mobile).
❌ Points faibles
- Options de mise en forme du texte très basiques.
- Moins adapté pour la rédaction de textes longs et structurés.
- Pas de système de dossiers, le classement par libellés peut devenir confus.
Pourquoi choisir Google Keep ?
C'est l'outil idéal si vous cherchez un "post-it numérique" rapide et fiable. Son intégration avec Google Agenda et Docs en fait un compagnon parfait pour une organisation personnelle simple et efficace.
Fiche technique
- Plateformes : iOS, Android, Service web, extension Chrome
- Collaboration : Oui, partage de notes individuelles
- Stockage : Limité par le stockage du compte Google
- Fonctions clés : Notes texte, listes, dessins, notes audio, rappels
- Synchronisation : Oui, via le compte Google
- Prix : Gratuit
Notre avis
Google Keep est la meilleure application pour ceux qui privilégient la simplicité et la vitesse. Elle ne cherche pas à concurrencer les usines à gaz de la productivité, mais excelle dans sa mission : capturer une idée avant qu'elle ne s'envole. Pour les listes de courses, les mémos rapides et les rappels, elle est tout simplement imbattable.
Intenty - Pour construire de bonnes habitudes
La rentrée est souvent le moment des bonnes résolutions, mais le plus difficile reste de s'y tenir sur la durée. Intenty se propose de vous accompagner dans ce processus en transformant vos vagues intentions en un plan d'action concret, suivi au jour le jour.
- Aucune collecte de données
- Nudges personnalisables illimités
- Interface sobre et claire
✅ Points forts
- Interface très soignée, minimaliste et encourageante.
- Journal de bord intégré pour réfléchir à ses avancées.
- Statistiques et graphiques pour visualiser les progrès.
- Permet de définir des objectifs clairs et des actions mesurables.
- Approche basée sur la psychologie pour aider à la formation d'habitudes.
❌ Points faibles
- Le modèle gratuit est assez limité en nombre d'objectifs.
- Nécessite une discipline personnelle pour être réellement efficace.
- Moins connu que d'autres applications de suivi d'habitudes.
Pourquoi choisir Intenty ?
Choisissez Intenty si la rentrée est pour vous l'occasion de prendre de nouvelles résolutions (faire du sport, lire plus, méditer...). Son interface agréable transforme le suivi des objectifs en une expérience positive plutôt qu'une corvée.
Fiche technique
- Plateformes : iOS, Android
- Communauté : Non
- Synchronisation : Oui
- Rappels : Oui, personnalisables
- Fonctions clés : Suivi d'habitudes, définition d'objectifs, journal, statistiques
- Prix : Version gratuite, abonnement Premium pour des fonctionnalités illimitées
Notre avis
Intenty est une belle découverte pour quiconque souhaite structurer son développement personnel. L'application est bien pensée et son design contribue à la motivation. Elle ne fera pas le travail à votre place, mais elle offre un cadre solide et bienveillant pour transformer vos intentions en actions concrètes.
Jow - Pour en finir avec la corvée des repas
La fameuse question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » est une source de stress et de perte de temps pour beaucoup. Jow s'attaque directement à ce problème en combinant un générateur de menus intelligents et un service de courses en ligne.
- Mise à jour des promotions en cours dans les enseignes.
- Création et commande des paniers de courses.
- Ajout de recettes par les utilisateurs.
✅ Points forts
- Gain de temps considérable sur la planification des repas et les courses.
- L'application elle-même est gratuite, vous ne payez que vos courses.
- Optimise le panier pour éviter le gaspillage alimentaire.
- Intégration directe avec de nombreuses enseignes (Monoprix, Carrefour, Auchan...).
- Propose des recettes simples, rapides et adaptées aux goûts de la famille.
❌ Points faibles
- Le service de livraison dépend de la disponibilité des enseignes dans votre zone.
- Certaines recettes peuvent manquer d'originalité pour les cuisiniers avertis.
- Moins de flexibilité qu'en faisant ses courses soi-même.
Pourquoi choisir Jow ?
Jow est la solution parfaite pour les familles ou les étudiants qui manquent de temps et d'inspiration pour les repas du quotidien. Elle lève une charge mentale énorme et permet de mieux maîtriser son budget alimentaire.
Fiche technique
- Plateformes : iOS, Android, Service web
- Livraison : Retrait en drive ou livraison à domicile
- Personnalisation : Selon les régimes alimentaires, les ustensiles et les goûts.
- Fonctions clés : Génération de menus, recettes vidéo, liste de courses intelligente, commande
- Partenaires : Grandes enseignes de la distribution
- Prix : Application et service gratuits (coût des produits et de la livraison facturé par l'enseigne)
Notre avis
Jow répond à un problème quotidien avec une solution élégante et très efficace. L'expérience utilisateur est fluide, depuis la suggestion de recettes jusqu'à la commande finale. C'est plus qu'une simple application, c'est un véritable service qui simplifie la vie et aide à manger plus varié sans effort.
FAQ : tout ce qu’il faut savoir sur les applications de productivité
Ces applications pour la rentrée sont-elles vraiment gratuites ?
La plupart des applications de notre sélection, comme Google Keep, proposent une expérience entièrement gratuite. D'autres, comme Tricount ou Intenty, fonctionnent sur un modèle "freemium" : les fonctions de base sont gratuites, mais des options avancées sont accessibles via un abonnement payant.
Quelle est la meilleure application pour la prise de notes en cours ?
Cela dépend de vos besoins. Pour une prise de note rapide et visuelle, Google Keep est excellent. Si vous avez besoin d'analyser en profondeur des documents PDF et des sources académiques, NotebookLM est un outil beaucoup plus puissant, bien qu'encore expérimental.
Mes données personnelles sont-elles en sécurité sur ces applications ?
Les applications de grands éditeurs comme Google (Keep, NotebookLM) bénéficient de politiques de sécurité robustes. Pour les autres, il est conseillé de consulter leur politique de confidentialité. En règle générale, ne stockez pas d'informations très sensibles (mots de passe, numéros de carte bancaire) dans ce type d'applications.
Peut-on utiliser ces applications sans connexion internet ?
Oui, plusieurs d'entre elles le permettent. Tricount et Google Keep, par exemple, fonctionnent très bien hors ligne. Vous pouvez ajouter des dépenses ou créer des notes, et elles se synchroniseront automatiquement avec le cloud dès que votre appareil retrouvera une connexion internet.