D’après Mark Gurman du média Bloomberg, Apple préparerait le déploiement d’un système d’annonces sponsorisées directement dans Plans, dès 2026. Concrètement, les entreprises locales pourraient payer pour apparaître en tête des résultats de recherche, chaque fois qu’un utilisateur saisira une requête comme « restaurant italien », « coiffeur » ou « fleuriste ».

Ce dispositif, baptisé Search Ads, n’est pas nouveau : il existe déjà sur l’App Store, où il permet aux développeurs de promouvoir leurs applications. Mais son intégration à Plans marque une étape symbolique : pour la première fois, l’application de cartographie d’Apple s’ouvrirait à la publicité. Ce n'est pas non plus une surprise, puisque la rumeur bruissait déjà de l'arrivée de la publicité dans Plans en ce début d'année 2025.

Les annonces devraient être identifiables par un badge spécifique, afin d’éviter toute confusion avec les résultats organiques. Reste à savoir comment elles s’intégreront visuellement dans une interface que la marque a toujours voulu épurée, et si cette nouveauté sera perçue comme une aide à la découverte ou comme une intrusion dans la vie privée des utilisateurs.