Vous pensiez être tranquilles pour chercher un café ou une station-service ? Apple prépare une mise à jour de Plans qui pourrait bien transformer vos itinéraires… en panneaux publicitaires.
Apple Plans, c’est un peu l’application qu’on ouvre sans y penser, quand on veut simplement trouver le chemin le plus rapide vers un restaurant ou éviter les embouteillages du matin. Discrète, intégrée à l’écosystème de l’iPhone, elle s’est imposée au fil des années comme une alternative crédible à Google Maps, sans les distractions ni la publicité. Cette époque pourrait bientôt toucher à sa fin. Selon de nouvelles informations, la marque à la Pomme s’apprêterait à faire évoluer Plans dans une direction inattendue, loin de la simplicité et de la neutralité qui faisaient jusqu’ici sa force. Une évolution pensée pour rapprocher un peu plus l’application de ses concurrentes, mais également de son propre modèle économique de services.
Des annonces ciblées en fonction de vos recherches
D’après Mark Gurman du média Bloomberg, Apple préparerait le déploiement d’un système d’annonces sponsorisées directement dans Plans, dès 2026. Concrètement, les entreprises locales pourraient payer pour apparaître en tête des résultats de recherche, chaque fois qu’un utilisateur saisira une requête comme « restaurant italien », « coiffeur » ou « fleuriste ».
Ce dispositif, baptisé Search Ads, n’est pas nouveau : il existe déjà sur l’App Store, où il permet aux développeurs de promouvoir leurs applications. Mais son intégration à Plans marque une étape symbolique : pour la première fois, l’application de cartographie d’Apple s’ouvrirait à la publicité. Ce n'est pas non plus une surprise, puisque la rumeur bruissait déjà de l'arrivée de la publicité dans Plans en ce début d'année 2025.
Les annonces devraient être identifiables par un badge spécifique, afin d’éviter toute confusion avec les résultats organiques. Reste à savoir comment elles s’intégreront visuellement dans une interface que la marque a toujours voulu épurée, et si cette nouveauté sera perçue comme une aide à la découverte ou comme une intrusion dans la vie privée des utilisateurs.
Une stratégie payante, mais dangereuse pour l'image d'Apple
Ce changement n’a rien d’anodin. Apple souhaite diversifier ses sources de revenus et ne pas être trop dépendant de l'iPhone. Le smartphone représente encore près de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. En ce sens, elle multiplie les initiatives pour renforcer la rentabilité de ses services. Après l’App Store, Apple Music et iCloud, c’est désormais Plans qui pourrait devenir un levier potentiel de revenus.
Cependant, la stratégie n’est pas sans risques. L’arrivée de la publicité dans une application conçue autour de la confidentialité et de la simplicité pourrait brouiller le message d’Apple, longtemps fière de se distinguer de Google par son approche plus respectueuse de la vie privée. Même si l’entreprise assure que le ciblage ne reposera pas sur le suivi des utilisateurs, le principe même d’un affichage sponsorisé suscite déjà des critiques.
Lancé d’abord aux États-Unis avant une probable expansion mondiale, ce système d’annonces pourrait transformer l’expérience de Plans telle qu’on la connaît. Une nouvelle étape dans la stratégie « services » d’Apple qui représente près d'un quart de son chiffre d'affaires aujourd'hui, et la marque ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin.
- Une interface très claire et lisible
- Guidage vocal de qualité
- Respect de la vie privée