La première nouveauté identifiée concerne l’amélioration du moteur de recherche de Plans. L’application pourrait bientôt permettre à l’utilisateur de formuler ses requêtes de manière plus naturelle. Par exemple, au lieu de taper des mots-clés classiques, il sera possible de chercher un lieu en écrivant simplement « meilleurs cafés avec wifi gratuit ». Cette fonctionnalité serait propulsée par Apple Intelligence, la nouvelle solution d’intelligence artificielle maison d’Apple.

Ce type de recherche conversationnelle a déjà été introduit dans d’autres applications Apple comme Photos, Musique ou encore Apple TV, et a montré des résultats convaincants dans la reconnaissance contextuelle. Son intégration dans Plans vise à rendre la recherche de lieux plus fluide et plus accessible, notamment pour les utilisateurs qui ne connaissent pas l’intitulé exact d’un établissement ou qui ont plusieurs critères de choix à renseigner pour trouver leur prochaine destination.