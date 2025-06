Cette nouvelle ergonomie permet d'identifier plus facilement les causes d'une décharge anormale. Le système met en évidence les applications qui ont consommé plus d'énergie que d'habitude et, plus important encore, explique pourquoi. Vous saurez désormais si une application a tourné plus longtemps en arrière-plan, si elle est restée plus de temps à l'écran ou si elle a envoyé un volume de notifications plus élevé que la normale. Ces informations granulaires donnent enfin aux utilisateurs des clés concrètes pour ajuster leurs usages ou les réglages de leurs applications.