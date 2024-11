MattS32

Gandalf67: Gandalf67: Maintenant il faut de l’IA pour faire une simple règle de 3?

Non, justement, l’idée est de faire quelque chose d’un peu plus évolué qu’une simple règle de trois, en tenant compte des habitudes d’utilisation.

Par exemple, si le matin entre 9h et 9h30 tu as l’habitude de faire un peu de surf, avant d’attaquer pour le reste de la matinée des tâches bien plus lourde, la bête règle de trois à 9h10 va t’annoncer 20h d’autonomie, ce qui est bien peu utile comme information… Alors qu’un truc un peu plus évolué, qui intègre ton historique d’utilisation pour en tirer un modèle prédictive de ta consommation, ça peut permettre de te donner une autonomie plus réaliste correspondant à ton utilisation probable de l’ordinateur.

Comme ça de base, c’est sûr que c’est pas non plus fondamental, c’est un petit plus.

Après, là où ça devient intéressant, c’est qu’on pourrait ensuite aussi utiliser ce modèle pour optimiser la charge et la durée de vie de ta batterie en fonction de ça, notamment en ne chargeant pas la batterie à 100% quand ton usage probable jusqu’à la prochaine charge habituelle ne nécessite pas de la charger autant, ou encore en modulant la vitesse de charge en fonction de la prévision du temps pendant lequel le téléphone va rester branché.