iPhone 15 : comment préserver la batterie de votre nouveau smartphone (et être tranquille)

Nous y sommes : les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont disponibles depuis hier et iOS 17 vient (déjà) de se mettre à jour. Maintenant que vous allez pouvoir commencer à vous faire la main avec votre nouveau joujou, vous allez très rapidement vous rendre compte que la batterie de l'iPhone 15 rencontrera quelques difficultés à vous accompagner au-delà d'une journée. Afin de vous aider au mieux à la préserver, Apple a mis au point une nouveauté logicielle exclusive à ses derniers smartphones.