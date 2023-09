iOS 17 : à peine sorti, déjà mis à jour ! Pourquoi ?

C'est le grand jour pour les amateurs et amatrices de la marque à la pomme croquée (et peut-être même de nouveaux clients) : les iPhone 15 sont enfin disponibles à la vente. Si vous souhaitez vous faire une première idée avant de passer à la caisse, vous pouvez d'ores et déjà retrouver notre test des iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Quoi qu'il en soit, si les nouveautés d'iOS 17 (comme l'amélioration des photos) vous font de l'œil, sachez que vous n'avez pas besoin de mettre la main sur le dernier joujou d'Apple pour en profiter. D'ailleurs, quelques jours à peine après son déploiement, le système d'exploitation vient déjà d'être mis à jour. Mais pourquoi donc aussi prématurément ?