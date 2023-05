iPhone : iOS 16.5 est disponible, voici comment l'installer et la liste des nouveautés

iOS 16.5 résout aussi quelques bugs parfois bien gênants, notamment un qui pouvait empêcher le moteur de recherche Spotlight de répondre correctement. La fonctionnalité « Temps d'écran » pouvait également avoir du mal à se synchroniser avec les autres appareils et à afficher le temps réel d'utilisation de votre smartphone. C'est désormais de l'histoire ancienne.

Les notes de version sont assez pauvres en informations, mais Apple indique néanmoins que trois failles de sécurité « zero-day » ont été résorbées via cette mise à jour. Il est donc conseillé de l'installer le plus rapidement possible sur votre appareil.