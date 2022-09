iOS 16 : ce qui change vraiment pour vous

La principale nouveauté d'iOS 16, présentée avant l'été lors de la World Wide Developper Conference (WWDC), est indéniablement la personnalisation des écrans de verrouillage. Apple avait déjà travaillé à une amélioration de l'écran d'accueil, sur lequel il était devenu possible d'ajouter des widgets et de réorganiser les icônes avec plus de libertés. Avec l'amélioration des modes de concentration, on pouvait même avoir un écran d'accueil spécifique à chaque mode pour éviter les distractions.