iOS 16 : comment l'installer ?

Si vous souhaitez installer iOS 16 sur votre appareil, quelques prérequis s'imposent.

Premièrement, cette nouvelle mise à jour n'est compatible qu'avec les iPhone 8 et supérieurs, jusqu'aux prochains iPhone 14 et iPhone 14 Pro disponibles à partir du 16 septembre 2022. Si vous possédez un iPhone 7, Apple vous propose néanmoins une mise à jour iOS 15.7 avec quelques correctifs et patchs de sécurité, mais vous ne pourrez pas profiter des toutes dernières fonctionnalités.

Nous vous invitons également à vérifier si vous avez assez de place sur votre iPhone. La mise à jour pèse près de 5 Go et les smartphones les bien moins garnis en stockage pourraient éprouver quelques difficultés à récupérer le paquet d'installation. Si tel est le cas, faites le tri dans vos applications, dans vos pièces jointes ou encore dans vos épisodes et playlists téléchargées afin de faire de la place.