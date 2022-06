Apple publie la bêta 2 d'iOS 16 : voici les nouveautés qui débarqueront sur votre iPhone

De son côté, l’application Mail offre désormais la possibilité aux utilisateurs de choisir si un e-mail envoyé par un expéditeur bloqué se retrouvera dans la boîte de réception ou s’il sera envoyé à la corbeille (ceci étant l’option activée par défaut). Par ailleurs, il vous sera enfin possible de sauvegarder votre iPhone via la 4G, la 5G ou encore le Wi-Fi. Jusqu'à présent, cela était uniquement possible en 5G et en Wi-Fi. Enfin, le mode Concentration proposera plus d'options et deviendra plus personnalisable.