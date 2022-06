Avec iOS 16, vous pourrez supprimer davantage d'applications natives sur votre iPhone

Le nouvel iOS 16 est attendu pour la fin de l'année dans sa version définitive, mais les développeurs (et les utilisateurs les plus intrépides) peuvent déjà découvrir le futur OS d'Apple, au travers de la version bêta. Et si Apple avait mis en lumières certaines possibilités offertes par ce futur système d'exploitation, les tests permettent de découvrir quelques optimisations souvent mineures, mais néanmoins intéressantes.