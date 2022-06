Comment télécharger et installer iOS 16 et iPadOS 16 sur votre iPhone ou votre iPad ?

Avant de commencer, une petite recommandation s'impose. Apple réserve cette première version bêta aux développeurs, et il n'est pas autorisé au grand public de l'installer, même si cela est possible. Aussi, les premières builds d'iOS sont en général très instables et contiennent leur lot de bugs et de problèmes bloquants qui peuvent avoir de graves conséquences sur votre utilisation quotidienne ainsi que sur l'autonomie de la batterie.

Nous vous recommandons donc vivement d'attendre le lancement du programme de bêta publique d'Apple, qui démarrera en juillet. Le constructeur proposera des versions plus avancées dans leur développement qui vous permettront d'essayer les nouveautés d'iOS 16 et d'iPadOS 16 en minimisant les risques.

Si vous souhaitez malgré tout installer dès aujourd'hui la première bêta d'iOS 16, il vous faudra trouver et installer sur votre iPhone ou votre iPad un profil développeur. Une fois celui-ci installé, un redémarrage de votre appareil sera nécessaire.

Ensuite, rendez-vous dans l'application Réglages, puis Mise à jour, et enfin, téléchargez et installez cette première bêta d'iOS 16 ou d'iPadOS 16. N'oubliez pas de sauvegarder avant votre appareil en local sur votre PC ou votre Mac pour pouvoir revenir à iOS 15 et ne perdre aucune de vos données.