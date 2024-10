L'Union européenne a mis la pression aux géants de la tech avec l'adoption et l'application du Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques des entreprises les plus importantes sur le marché, et Apple n'a pas échappé aux fourches caudines des autorités européennes.

Depuis plusieurs mois, la firme de Cupertino est obligée d'ouvrir iOS pour être en accord avec le DMA. De plus, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation d'Apple va apporter de nouvelles options pour faire le ménage sur son iPhone et ainsi encourager la concurrence.