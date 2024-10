Certes, pour Facebook, X.com et autres acteurs historiques du Web social, il est sans doute trop tard. En revanche, avec ces limitations d'iOS 18, la start-up souhaitant lancer son réseau aura bien plus de mal à percer et à se faire connaître. Finalement, il faudra en quelque sorte le mériter et laisser l'utilisateur être le seul juge de ce succès potentiel pour le convaincre d'élargir un peu plus son carnet d'adresses.

À l'instar de l'App Tracking Transparency, remettant dans les mains de l'utilisateur le choix d'être pisté ou non, certains développeurs reprocheraient à Apple d'entretenir une position aussi hypocrite que monopolistique. En effet, par défaut, l'application native iMessage s'octroie tous les droits. D'emblée, cela place donc les autres applications de messagerie concurrentes (WhatsApp, Signal et compagnie) à un niveau inférieur.

Or, on le sait, Apple est dans le collimateur de l'Union européenne, laquelle insiste particulièrement pour qu'Apple ouvre son écosystème. Avec l'entrée en vigueur du DMA, Apple a dû accueillir des App Store externes et devra permettre de définir davantage d'applications tierces par défaut, et même autoriser la désinstallation de plusieurs de ses propres applications.

Reste à savoir comment réagiront les autorités de l'Union européenne si cette nouveauté d'iOS 18 fait l'objet d'une plainte. On imagine que la firme de Cupertino avancerait certainement l'argument de la vie privée… Une idée qui n'aura pas de mal à convaincre les utilisateurs, à condition toutefois que l'entreprise elle-même montre patte blanche.